Podczas rozprawy przed Sądem Najwyższym Katalonii (TSJC) Torra wyjaśnił, że jego nieposłuszeństwo wobec nakazu hiszpańskiej komisji wyborczej (JEC) wynikało z negatywnej oceny tego postanowienia. Nazwał go “nielegalnym”.

“Nie można być posłusznym wobec nakazów niesprawiedliwych i nielegalnych” - powiedział w sądzie Torra, zaznaczając, że jest gotowy ponieść wszystkie konsekwencje swojego nieposłuszeństwa.

Premier regionu zaznaczył, że JEC w Madrycie nie była instytucją uprawnioną do decydowania o konieczności usunięcia symboli katalońskich separatystów, a jej działanie określił jako “stronnicze”.

Po środowej rozprawie Torra powiedział mediom, że swój proces odbiera jako przejaw niekorzystnych zjawisk kierujących Hiszpanię w stronę “autorytaryzmu, cofnięcia w rozwoju demokracji oraz ograniczania praw” obywateli.

Quim Torra dopuścił się nieposłuszeństwa wobec dwóch decyzji sędziów JEC z 11 i 18 marca, nakazujących mu usunięcie symboli separatystycznych z budynków publicznych w Katalonii.

Po odmowie przez Torrę zdjęcia separatystycznych flag i żółtych wstążek, rozwieszanych od 2017 r. jako znak solidarności z osadzonymi w więzieniu dziewięcioma katalońskimi politykami, pozew przeciwko premierowi Katalonii złożyły do prokuratury Partia Ludowa (PP) oraz Ciudadanos (Cs).

Pod koniec marca Torra ostatecznie wydał polecenie katalońskim urzędnikom tymczasowego usunięcia symboli separatystów, ale sam zawiesił na budynku regionalnego rządu, tzw. Generalitatu, transparent sugerujący, że Madryt próbuje ograniczać wolność wypowiedzi.

Za niezastosowanie się do poleceń hiszpańskiej komisji wyborczej premierowi Katalonii grozi do 3000 euro grzywny, a także uznanie go przez wymiar sprawiedliwości za niezdolnego do sprawowania urzędu publicznego.