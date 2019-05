Glapiński: Bardzo duże prawdopodobieństwo braku zmian stóp do końca kadencji



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Wyższa od oczekiwań inflacja w kwietniu "w niewielkim stopniu" zachwiała przekonanie, że do końca kadencji obecnej Rady Polityki Pieniężnej (RPP) stopy procentowe pozostaną bez zmian, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński.

"W niewielkim stopniu zachwiało moje przekonanie, że do końca mojej kadencji i kadencji obecnej RPP istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że stopy procentowe pozostaną bez zmian. […] Co mnie do tego przekonuje? W dużej mierze - słaba koniunktura w Europie Zachodniej i brak wyższej inflacji" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

Sytuacja w Polsce, gdzie jest ok. 4,5% wzrostu PKB to jest bardzo dobry wzrost, nawet niższy również byłby dobry, dodał.

Obecny na konferencji Jerzy Osiatyński dodał, że zgadza się, iż taki scenariusz będzie możliwy do końca jego kadencji (tj. do końca tego roku).

W ostatnich miesiącach Glapiński mówił, że możliwy jest scenariusz, w którym obecna Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie będzie musiała zmieniać poziomu stóp do końca swojej kadencji (tj. przynajmniej do początku 2022 r.).

(ISBnews)