"Pojawiająca się dziś w mediach informacja o wstrzymaniu negocjacji dotyczących wykupu ziemi nie jest prawdziwa - ten etap przygotowań dotychczas się nie rozpoczął. Żeby przystąpić do negocjacji dotyczących pozyskiwania nieruchomości, musimy znać bardzo precyzyjnie obszar inwestycji, co stanie się po opracowaniu planu generalnego CPK" - powiedział Majszyk.

Dodał, że w tym roku spółka planuje zlecić przygotowanie planu generalnego, a także m.in. wybrać doradcę strategicznego dla lotniska, kontynuować konsultacje strategiczne z partnerami branżowymi i zlecić przetargi dotyczące przygotowań do inwestycji kolejowych, np. inwentaryzacji przyrodniczej.

Jak tłumaczy CPK, plan generalny, czyli tzw. masterplan, to jeden z najważniejszych dokumentów przy planowaniu portów lotniczych – szczególnie istotny przy planowaniu inwestycji typu "greenfield" (budowanych od podstaw). Przedstawia on prognozowany rozwój portu lotniczego, zwykle na ok. 20 lat. Zawiera m.in.: prognozy ruchu lotniczego, wstępny plan ulokowania infrastruktury, etapowanie budowy, plan organizacji przestrzeni powietrznej, strategię dojazdu do lotniska, strategię zrównoważonego rozwoju i wpływu na społeczności lokalne oraz szczegółowy model biznesowy planowanego lotniska.

RMF FM w środę na swojej stronie internetowej napisała, że negocjacje ws. wykupu ziemi pod megalotnisko są opóźnione. "Opóźnienie wynika z faktu, że tylko jedna gmina (Baranów) wytypowała swoich kandydatów do Rady (Społecznej - PAP). Pozostałe dwie zrobią to najwcześniej w przyszłym tygodniu. Posiedzenie Rady Gminy Wiskitki zaplanowane jest na poniedziałek 20 maja. Opóźnienie oznacza wstrzymanie negocjacji z rządem dotyczących wykupu ziem. Tymczasem mieszkańcy żyją w niepewności" - podała RMF FM.

"Realizując #CPK, chcemy, na ile to możliwe, uwzględniać głos mieszkańców. Rada Społeczna to umożliwi. Czekamy na decyzje gmin Teresin i Wiskitki. Im szybsze, tym lepiej dla mieszkańców" - napisał na Twitterze pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild w odpowiedzi na informacje RMF FM.

Majszyk przypomniał, że Rada Społeczna pomoże w prowadzeniu dialogu ze społecznościami lokalnymi - najpierw na etapie przygotowań, a potem także w trakcie realizacji inwestycji. Będzie pełniła również rolę opiniodawczą i rekomendacyjną. Pomoże także m.in. w planowaniu i informowaniu mieszkańców gmin Baranów, Teresin i Wiskitki.

"Rady gmin Baranów, Teresin, Wiskitki, na terenie których planowany jest Centralny Port Komunikacyjny, wszczęły procedurę służącą wyłonieniu członków 15-osobowej Rady Społecznej. Przypomnijmy, że gmina Baranów wybrała swoich przedstawicieli 28 marca. Według naszych informacji, Rada Gminy Wiskitki spotyka się w tej sprawie 20 maja, a Rada Gminy Teresin 23 maja. Ze strony CPK jesteśmy gotowi do rozpoczęcia działalności Rady Społecznej. Czekamy jeszcze na dopełnienie procedury przez dwie gminy, a następnie będziemy z samorządami w kontakcie w sprawie ustalenia terminu inauguracyjnego spotkania" - przekazał Majszyk.

Przypomniał, że Rada wybierze spośród swoich członków przewodniczącego. W jego kompetencjach znajdzie się m.in. przygotowanie listy spraw do omówienia podczas poszczególnych posiedzeń Rady, uwzględniając propozycje członków Rady. W posiedzeniach Rady będzie też uczestniczył koordynator wyznaczony przez pełnomocnika rządu ds. CPK i zarząd spółki celowej. Koordynator będzie odpowiadał za wymianę informacji między Radą, pełnomocnikiem rządu ds. CPK i spółką.

"Rada będzie doradzać pełnomocnikowi rządu ds. CPK Mikołajowi Wildowi i spółce celowej CPK kierowanej przez Piotra Malepszaka w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych, np. sposobu pozyskiwania nieruchomości pod budowę CPK. Bardzo liczymy na głos Rady Społecznej i mamy nadzieję, że współpraca z Radą pozwoli nam zaplanować działania z tym związane w sposób odpowiedzialny i uwzględniający oczekiwania mieszkańców. Jednym z ważnych zadań Rady będzie wsparcie spółki na etapie opracowywania programu odpowiedzialności społecznej biznesu, którego beneficjentami będą mieszkańcy Baranowa, Teresina i Wiskitek" - powiedział Majszyk.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie do 2,5 godziny.

37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów, ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln ludzi. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta