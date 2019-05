Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - PZ Cormay odnotował 2,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



"Kluczowy wpływ na wyniki I kwartału 2019 roku w wysokości 5,1 mln zł miała aktualizacja wyceny udziałów Grupy PZ Cormay w spółce Diesse Diagnostica Senese, związana z jej niedawną sprzedażą. Zakończenie wielomiesięcznego, złożonego procesu sprzedaży włoskiej spółki to ważny krok w procesie rozwoju naszej grupy i budowy jej wartości dla akcjonariuszy" - napisał prezes Janusz Płocica w liście do akcjonariuszy.



Zysk operacyjny wyniósł 2,97 mln zł wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 3,97 mln zł wobec 0,23 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,89 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 17,21 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,1 mln zł wobec 0,42 mln zł straty rok wcześniej.



"Najważniejszymi z nowych produktów, z którymi w 2019 roku będziemy walczyć o klientów niemal na całym globie, są analizatory własnej konstrukcji, Hermes Senior i Equisse. Zgodnie z planem wdrożenia obu produktów oraz stanem postępu prac otwarta sprzedaż tych urządzeń ma rozpocząć się w ostatnim kwartale bieżącego roku. Dotychczasowy rynkowy odbiór analizatorów potwierdza ich biznesowy potencjał, utwierdzając nas w przekonaniu o słuszności priorytetowego traktowania tych projektów. Liczymy, iż zarówno komercjalizacja Hermes Senior i Equisse, jak i inne podejmowane w 2019 roku działania pozwolą grupie wkroczyć na ścieżkę dynamicznego wzrostu" - zapowiedział także prezes.



PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.



(ISBnews)