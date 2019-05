Unibep miał 1,91 mln zł zysku netto, 3,49 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Unibep odnotował 1,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 18,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"I kwartał 2019 r. grupa kapitałowa Unibep zakończyła wynikiem [ogółem] w wysokości 2 mln zł, przy sprzedaży na poziomie 330 mln zł. Są to wyniki zgodne z oczekiwaniami zarządu i wpisują się w zamierzenia na cały rok 2019. W portfelu zamówień posiadamy zlecenia w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 2,1 mld zł (w tym 1,1 mld zł na okres II-IV kw. 2019 r.). Tak zbudowany portfel jest w naszej ocenie bezpieczny i pozwala na pozyskiwanie kontraktów z myślą o roku 2020 i latach kolejnych" - napisał prezes Leszek Marek Gołąbiecki w liście załączonym do raportu.



Zysk operacyjny wyniósł 3,49 mln zł wobec 23,83 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 329,57 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 371,57 mln zł rok wcześniej.

"Względem pierwszego kwartału roku 2018 sprzedaż w grupie jest niższa o ok 11%. Zysk netto z kolei jest niższy o 89%. Niższe także są wskaźniki rentowności, nieco słabsze wskaźniki płynności. Wyniki pierwszego kwartału prezentują normalną sytuację w spółce, w której wartości ekonomiczne są bardzo często pochodną warunków atmosferycznych lub zmian w harmonogramach z inwestorem. Wysokie wyniki w analogicznym okresie roku 2018 stanowią wysoką bazę porównawczą. Wyniki pierwszego kwartału 2018 roku w znacznej mierze wygenerowane zostały przez działalność deweloperską (Unidevelopment), która w roku 2019 przyniesie znaczne efekty finansowe w drugiej połowie roku" - wyjaśniono także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 3,51 mln zł wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)