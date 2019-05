PKN Orlen: Powstanie pięć nowych stacji Orlen Drive w ciągu najbliższego roku



Katowice, 16.05.2019 (ISBnews) - W ramach kontynuacji programu pilotażowego, w przeciągu roku PKN Orlen uruchomi pięć kolejnych stacji w koncepcie Orlen Drive, poinformował ISBnews dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej w PKN Orlen Wojciech Muszyński.

"W ciągu najbliższego roku planujemy uruchomić około pięciu kolejnych stacji w koncepcie Orlen Drive, w ramach dalszego ciągu pilotażu, który od około pół roku prowadzimy na jednej stacji przy trasie S8. Możliwe są tu wszelkie lokalizacje, gdzie występuje duże natężenie ruchu, dające nadzieję na zwrot z inwestycji, a więc również miejskie" - powiedział Muszyński w rozmowie z ISBnews w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Agencja ISBnews była głównym patronem medialnym EKG.

Orlen Drive zakłada wydzielenie na stacji paliw specjalnego ciągu komunikacyjnego, tzw. linii drive, która umożliwia zakup produktów gastronomicznych i zatankowanie auta bez konieczności wysiadania z pojazdu.

"Traktujemy ten koncept jako kreowanie możliwości wyboru dla klienta. Na ten moment oceniamy, że koncept Orlen Drive to obiecujący projekt, z nadzieją patrzymy na kolejne otwarcia. Jednocześnie uczymy się tego systemu i usprawniamy to, co wymaga zmian na podstawie zachowań klientów. Na pewno chcemy iść dalej w tę stronę" - dodał.

PKN Orlen dysponuje siecią około 2 800 stacji paliw w Europie Środkowo-Wschodniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)