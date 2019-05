Unimot planuje uruchomienie pierwszej stacji Avia na Ukrainie pod koniec maja



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Unimot planuje otwarcie pierwszej stacji pod marką Avia na Ukrainie na koniec maja, poinformował wiceprezes Robert Brzozowski.

"Otwarcie pierwszej stacji na Ukrainie planowane jest na koniec maja. Co do stacji Avia, to w dalszym ciągu podtrzymujemy plan otwarcia 100 stacji na rynku polskim do końca 2020 roku. Obecnie w sieci w Polsce funkcjonuje 46 stacji" - powiedział Brzozowski w trakcie czatu inwestorskiego w serwisie Strefa Inwestorów.

Na początku marca br. prezes Unimotu Adam Sikorski mówił w rozmowie z ISBnews, że ma nadzieję na uruchomienie na ukraińskim rynku pierwszych 5-7 stacji Avia jeszcze w I półroczu 2019 r.

Jak dodał wiceprezes ds. finansowych Marek Moroz w trakcie czatu, w I kwartale łączny wolumen sprzedaży paliw z Unimotu w sieci Avia wyniósł ponad 14 mln litrów, co oznacza, że w skali całego roku będzie to ponad 10% rocznej sprzedaży. "Dalszy rozwój sieci powinien docelowo zwiększyć udział do około 25%" - zapowiedział.

Według niego, od początku projektu Avia spółka komunikowała, że stacje będą przede wszystkim franczyzowe. "Rozważamy potencjalne nabycie stacji własnych, ale tylko i wyłącznie w przypadku bardzo atrakcyjnych ofert. Nasza koncentracja jest nadal na rozwoju franczyzy" - podkreślił.

Moroz poinformował również, że w połowie 2018 roku Grupa Unimot zatrudniała ponad 300 osób. Obecnie jest to mniej niż 220 osób.

"Aktualnie wydaje się, że problem zanieczyszczonej ropy nie wpływa na podaż paliw z polskich rafinerii. Aczkolwiek obserwujemy wpływ ten na rafinerie niemieckie. W związku z tym nie wykluczamy konieczności zwiększenia importu paliw z innych kierunków, ze względu na ograniczenia dostaw z rynku niemieckiego. Unimot posiada możliwości zwiększenia importu i w przypadku wystąpienia takiej możliwości - z pewnością to zrobimy" - powiedział także Brzozowski.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)