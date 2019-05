Carbon Studio chce kontynuować dynamikę wzrostu wyników w najbliższych latach



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Carbon Studio chce kontynuować dynamikę wzrostu wyników w najbliższych latach, poinformował członek zarządu i jeden z głównych akcjonariuszy Aleksander Caban.

"Chcemy zachować dynamikę wzrostu wyników. W tym roku przemawia za tym m.in. pojawienie się nowego sprzętu PlayStation, nasza działalność wydawnicza, czy portowanie naszej gry 'The Wizards' na nowe gogle VR. Te czynniki będą nakręcać popyt na nasze tytuły" - wskazał Caban.

Ubiegły rok spółka zakończyła z zyskiem ok. 340 tys. zł (wobec straty rok wcześniej) przy ok. 900 tys. zł przychodów (tj. ok. 2,5-krotnie więcej r/r).

Plan wydawniczy spółki zakłada w II kwartale port gry "The Wizards" na premierowe gogle; od II kw. 2019 - I kw. 2021 produkcję nowej gry fantasy VR; w IV kw. 2019 wydanie przygodowej gry eksploracyjnej od zewnętrznego dewelopera, a w I kw. 2020 wydanie płatnego dodatku "The Wizards".

Oferta publiczna Carbon Studio, producenta gier i aplikacji VR, z której spółka chce pozyskać 2,7 mln zł na produkcję i marketing gier, rozpoczyna się dziś, poinformował zarząd spółki.

W ramach IPO zaoferowanych zostanie 127 500 akcji zwykłych na okaziciela serii D, stanowiących 9,1% kapitału po IPO. Z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać 2,7 mln zł. Zapisy w transzy małych inwestorów będą prowadzone w dniach 16-24 maja i do 27 maja w transzy dużych inwestorów. Cena emisyjna została ustalona na 21,2 zł.

Pozyskane z emisji środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na produkcję nowej gry z gatunku VR Fantasy (1,8 mln zł), działania marketingowe związane z jej promocją, produkcję dodatku do najbardziej znanego tytułu studia - "The Wizards" wraz z promocją marki, a także rozwój i zakup narzędzi wspomagających pracę całego zespołu.

Oferującym akcje spółki w procesie IPO jest DM BOŚ. Harmonogram oferty przewiduje spotkania z inwestorami indywidualnymi, które zaplanowano na 17 maja. Minimalna wartość zapisu w transzy dużych inwestorów to kwota powyżej 100 tys. zł. Przydział akcji planowany jest na 28 maja.

Carbon Studio działa na rynku od 2015 roku. Model biznesowy spółki zakłada tworzenie gier i aplikacji w dynamicznie rozwijającej się technologii VR. Najbardziej znanym tytułem spółki jest osadzona w świecie fantasy VR gra "The Wizards".

(ISBnews)