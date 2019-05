CCC podtrzymuje plan zwiększenia powierzchni handlowej o 100 tys. m2 w tym roku



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - CCC podtrzymuje plan osiągnięcia wzrostu powierzchni handlowej w tym roku o 100 tys.m2 i liczy na kolejne otwarcia nowych sklepów m.in. w krajach Zatoki Perskiej, poinformował prezes Marcin Czyczerski.

"Wzrost powierzchni handlowej realizowany jest zgodnie z planem i jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć 100 tys.m2. W najbliższych kwartałach spółka będzie w tym względzie przyspieszać" – powiedział Czyczerski podczas konferencji prasowej.

W I kw. CCC zanotowało 14 tys.m2 przyrostu powierzchni handlowej. Spółka posiadała łącznie 674 tys m2 powierzchni w 1 196 salonach na koniec I kw. 2019 r.

Prezes zwrócił uwagę, że niedawno CCC spółka otworzyła kilka sklepów w Kosowie, a także w ZEA i Katarze.

"Planujemy otwarcie w regionie GCC (kraje Zatoki Perskiej) - 7 nowych sklepów w tym roku. Potencjał tego regionu szacujemy na kilkadziesiąt sklepów" - dodał prezes.

"Te sklepy, które otworzyliśmy w Szwajcarii w nowym koncepcie funkcjonują dużo lepiej, niż oczekiwaliśmy. Przygotowujemy się też do rozwoju e-commerce'owego i tam będziemy wchodzić przez e-obuwie w połowie roku" - dodał wiceprezes Karol Półtorak.

Według niego, spółka może jeszcze powalczyć o wyższą marżę brutto w Szwajcarii, biorąc pod uwagę obuwie CCC, a także prowadzić dalszą optymalizację kosztową. Półtorak podkreślił, że pełne wyjście na "zielono" w wynikach Vogele Shoes może się przesunąć na 2020 r.

Z firmą Reno w Niemczech również trwa współpraca produktowa. "Mamy zamówienie na 700 tys. par butów na okres jesienno-zimowy i ten wolumen pewnie będzie rósł w kolejnych kwartałach" - powiedział Półtorak.

Jeśli chodzi o Gino Rossi, spółka bardzo mocno pracuje nad kolekcją i zostało złożone zamówienie na obuwie tej marki na okres jesień-zima, które pojawi się na półkach CCC, dodał.

Spółka planuje także zmianę raportowania wyników sprzedażowych.

"Przykład marca pokazuje, że jesteśmy zbyt dużą spółką, aby pokazywać taką dynamiczność i dlatego chcemy to zmienić. Od trzeciego kwartału przechodzimy na raportowanie sprzedaży kwartalne i 1 października przedstawimy rozbudowany raport sprzedażowy" - powiedział prezes.

Zarząd nie chciał również komentować informacji dotyczących ewentualnego wprowadzenia podatku handlowego.

"Nie chcemy tego komentować, ale będziemy działać zgodnie z prawem i jeżeli się pojawi, to będziemy go płacić" - powiedział prezes.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)