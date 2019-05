BNP Paribas BP oczekuje dalszego wzrostu wyniku odsetkowego i marży odsetkowej



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska oczekuje utrzymania trendu wzrostu wyniku odsetkowego przy jednoczesnej poprawie marży odsetkowej netto, poinformował prezes Przemek Gdański.

"Nie widzę powodów, dla których on [wynik odsetkowy] nadal nie miałby być w trendzie pozytywnym. Po stronie depozytowej będzie walka o marżę. Mamy plan optymalizacji najdroższych depozytów" - powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.

Dodał, że bank rozpoczął ten proces jeszcze przed fuzją, obecnie pracuje także nad optymalizacją marż depozytów przejętej podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL).

Wynik odsetkowy wyniósł 770,4 mln zł w I kw. br. i był wyższy o 17,8% w skali kwartału oraz o 71,2% r/r. Wynik IV kw. 2018 r. zawiera dwa miesiące, a I kw. 2019 r. trzy pełne miesiące wyniku podstawowej działalności RBPL. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,83% w I kw. wobec 2,71% kwartał wcześniej i 2,49% w I kw. 2018 r.

Jak podkreślił prezes, wzrost wyniku odsetkowego w I kwartale to także efekt większych wolumenów kredytowych. Sprzedaż kredytów gotówkowych wzrosła o 80% r/r do 95,7 mln zł w I kw., zaś sprzedaż kredytów hipotecznych zwiększyła się o 216% do 928,9 mln zł.

Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom wzrosły w I kw. 2019 r. o 1,5% wobec stanu na koniec 2018 r., a depozyty klientów spadły w tym okresie o 1,5% zgodnie z realizowanym planem optymalizacji pozycji płynnościowej po przejęciu podstawowej działalności RBPL.

Jak poinformował Gdański, bank ma już opracowaną strategię dla BGŻ Optima i "na pewno chcemy ten wehikuł utrzymać".

BNP Paribas Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)