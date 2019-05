W inauguracji placówki bierze udział Morawiecki, a także wiceszef Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz.

Polski premier mówił, że to, co się dzieje w Brukseli, która jest centrum wszystkich instytucji europejskich, ma ogromny wpływ na to, co dzieje się Polsce, w prawie gospodarczym, czy w różnych dziedzinach życia publicznego.

Jak tłumaczył, wspieranie małych i średnich polskich firm ma stworzyć odpowiednią przestrzeń do ich rozwoju. Przestrzeń regulacyjna - tłumaczył - tworzona przez dyrektywy kreuje odpowiednie pole do rozwijania skrzydeł, albo jest czymś co utrudnia rozwój. (PAP)