Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 402,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 753,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 507,58 mln zł wobec 951,88 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2488,06 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 2510,57 mln zł rok wcześniej.



"Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 roku wyniosły 1 319,5 mln zł, co oznacza spadek o 7,1% w porównaniu do tego samego okresu 2018 roku. Spadek ten jest spowodowany przede wszystkim niższym wolumenem sprzedaży węgla (o 0,3 mln ton) pomimo uzyskanych wyższych cen sprzedaży" - podała spółka w załącznikach do raportu.



W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży koksu wyniosły 1 101,6 mln zł, co oznacza wzrost o 7,0% w porównaniu do tego samego okresu 2018 roku. Bezpośrednie przełożenie na wzrost uzyskanych przychodów ze sprzedaży segmentu koksowego miał wzrost średniej ceny sprzedaży koksu o 11,5%, podano także.



"W analizowanym okresie sprawozdawczym udział przychodów dla pięciu głównych zewnętrznych odbiorców w segmencie Węgiel wyniósł 73,1% przychodów w tym segmencie (w analogicznym okresie 2018 roku: 76,7%). Pozostali odbiorcy, których jednostkowy udział nie przekraczał 10,0% przychodów, wygenerowali pozostałe 26,9% łącznych przychodów segmentu węglowego" - czytamy także.



Udział przychodów dla pięciu głównych odbiorców w segmencie Koks wyniósł 68,2% przychodów w tym segmencie (w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku: 54,9%). Pozostali odbiorcy, których jednostkowy udział nie przekraczał 10,0% przychodów, wygenerowali pozostałe 31,8% łącznych przychodów segmentu koksowego.



EBITDA segmentu Węgiel za I kw. 2019 roku wyniosła 541,7 mln zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego EBITDA wyniosła 1 126,1 mln zł. Z kolei EBITDA segmentu Koks za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 roku wyniosła 125,6 mln zł wobec 55,7 mln zł, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 297,94 mln zł wobec 794,97 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.



(ISBnews)