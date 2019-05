Ultimate Games: Premiera 'Selma and the Wisp' i 'Robot Squad Simulator' 31 maja



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Ultimate Games ustalił datę premiery gry "Selma and the Wisp" oraz "Robot Squad Simulator" na Nintendo Switch na 31 maja 2019 roku, podała spółka.

"Obie gry zadebiutują 31 maja 2019 r. w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Cena gry 'Selma and the Wisp' to 9,99 euro/ USD, natomiast cena gry 'Robot Squad Simulator' to 14,99 euro/ USD" - czytamy w komunikacie.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)