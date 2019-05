Co do jednego wszyscy są zgodni: trzeba wydatnie zwiększyć środki przekazywane na ochronę zdrowia. Czy jednak na tym należy poprzestać? Jak zapewnić, aby dodatkowe miliardy złotych trafiły na to, czego najbardziej potrzebują pacjenci? Odpowiedzią może być usprawnienie systemu poprzez jego szeroką cyfryzację uważa Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.