BSC Drukarnia Opakowań miała 8,63 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - BSC Drukarnia Opakowań odnotowała 8,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 6,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Na ostateczny kształt wyników w I kwartale 2019 r. miało wpływ zdarzenie jednorazowe w postaci zysku ze zbycia używanej maszyny w kwocie 662 tys. zł. W analizowanym okresie wyniki były ponadto kształtowane przez rosnące ceny surowców i kosztów pracy. Zarząd spółki spodziewa się w 2019 r. dodatkowych kosztów z tytułu uruchomienia nowej fabryki" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 10,54 mln zł wobec 7,74 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 65,13 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 55,8 mln zł rok wcześniej.

"Inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych, rozwój technologiczny naszej infrastruktury oraz systematyczna praca nad rozwojem miksu produktowego w kierunku opakowań o najwyższej marży przynoszą zamierzone rezultaty. Naszym celem jest utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży w całym 2019 r. przy atrakcyjnej rentowności" - skomentował wiceprezes Andrzej Baranowski, cytowany w materiale.

W I kwartale 2019 r. BSC Drukarnia Opakowań najwięcej opakowań sprzedała do klientów z branży kosmetycznej (53% sprzedaży uzyskanej w ramach kategorii opakowania, usługi poligraficzne i towary w tym okresie) oraz spożywczej (31% sprzedaży w ramach kategorii). Zamówienia dla farmacji miały z kolei 7-proc. udział, a pozostałe branże 9-proc.

Spółka jest na ukończeniu budowy nowej fabryki. Łączny koszt tej inwestycji, bez sprzętu produkcyjnego, to ok. 25 mln zł. W 2019 r. na nowe maszyny do tego zakładu planuje przeznaczyć ponad 18 mln zł, przypomniano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 6,35 mln zł wobec 5,83 mln zł zysku rok wcześniej.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)