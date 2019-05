The Dust ma list intencyjny dot. produkcji aplikacji mobilnych dla PKP PLK



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - The Dust podpisał umowę, na mocy której spółka będzie odpowiedzialna za przygotowanie trzech aplikacji mobilnych, które staną się elementem kampanii "Bezpieczny Przejazd" organizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), podała spółka. Łączna wartość netto trzech aplikacji wyniesie około 370 tys. zł. Aktualnie oba podmioty negocjują szczegóły współpracy.

"Naszym najważniejszym projektem jest realizacja gry na podstawie twórczości Jacka Piekary, jednak projekty realizowane na zlecenie są także ważne, ponieważ pozwalają nam na dywersyfikację produktową i zapewnienie finansowania bieżącej działalności spółki. Zamówienie dla PKP Polskie Linie Kolejowe będzie kolejnym realizowanym przez nas projektem w branży kolejowej. W ubiegłym roku, w konsorcjum z naszą spółką dominującą, tj. Me & My Friends, stworzyliśmy trzy aplikacje mobilne na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego" - powiedział prezes The Dust Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.

W ramach projektu powstaną trzy produkty przeznaczone na urządzenia mobilne - aplikacja mobilna oraz dwie gry o charakterze edukacyjnym, w tym jedna w technologii VR lub AR, o łącznej wartości około 370 tys. zł netto, podano również.

"Kampania 'Bezpieczny Przejazd' jest ważnym projektem społecznym, a jednocześnie ciekawym i ambitnym. Będziemy mieli okazje wykazać nasze umiejętności, wykorzystując technologię VR/AR" - dodał Wolff.

List intencyjny obowiązuje do 17 czerwca 2019 r., podsumowano.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach: gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)