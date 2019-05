R22 może wejść poprzez akwizycję do 2 nowych krajów CEE w okresie letnim



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - R22 ocenia, że w okresie letnim może wejść poprzez akwizycje do dwóch nowych krajów regionu CEE, wynika ze słów prezesa Jakuba Dwernickiego.

"W okolicach lipca i następnie września możliwe są przejęcia w dwóch nowych krajach regionu. Są nadal możliwości przejęć w Polsce i umacniania tu pozycji, jednak zaznaczam, że mamy bardzo dobre wyniki organiczne w Polsce i w naszej ocenie zwiększamy udział w rynku poprzez systematyczną poprawę jakości obsługi" - powiedział Dwernicki podczas konferencji prasowej.

Z jego słów wynika, że jedną z nich jest spółka dostarczająca produkty dla e-commerce.

Dodał, że należy się spodziewać, iż R22 nie będzie się trzymać poziomu wskaźnika dług netto/ EBITDA na tak niskim poziomie, jak po I kw. roku kalendarzowego z powodu dalszych planowanych inwestycji. Prezes R22 podkreślił jednocześnie, że przejęcia wnoszą do grupy m.in. nowe usługi, co jest istotne przy rozbudowie potencjału wachlarza oferty i możliwości podnoszenia przychodu na klienta (ARPU).

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)