Uczestnicy będą rozmawiać o przyczynach hamowania gospodarki i o jego makroekonomicznych konsekwencjach. Będą dyskutować, czy udało się wyciągnąć wnioski z ostatniego kryzysu gospodarczego i czy nabyte przez ostatnie dekady doświadczenia będziemy potrafili wykorzystać do budowy stabilnej przyszłości gospodarczej Polski i Europy.

Gośćmi EKF będą przedstawiciele rządu, instytucji finansowych, przedsiębiorstw prywatnych i publicznych oraz wybitni eksperci ze świata nauki. Wśród gości specjalnych znajdą się m.in. prof. Nouriel Roubini – międzynarodowy autorytet w dziedzinie makroekonomii, który wystąpi w sesji otwarcia imprezy, oraz Nikhil Rathi, prezes London Stock Exchange, który tego samego dnia wygłosi wykład na temat wyzwań i szans rozwoju dla rynków kapitałowych. Następnego dnia prelekcję o cyfrowych finansach jako krwiobiegu Gospodarki 4.0, będzie miał Ajay Banga – prezes i dyrektor generalny firmy MasterCard.

Ważnymi zagadnieniami będą brexit i jego makroekonomiczne i polityczne skutki, wyzwania dla modeli biznesowych i stabilności systemu finansowego ze strony rewolucji technologicznej, odpowiedzialna bankowość, hazard moralny, green finance, rozwój rynku kapitałowego w kontekście innowacyjnego rozwoju gospodarczego oraz finansowania nieruchomości.

Dyskusje składające się na IX EKF mają być prowadzone w taki sposób, by móc na ich bazie opracować Rekomendacje EKF. Zostaną one następnie skierowane do regulatorów rynku finansowego, administracji państwowej oraz odpowiednich instytucji unijnych. Dotychczas ich liczba wyniosła 78. Wiele z nich stało się przyczynkiem do rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych. Ponadto przekazano do międzynarodowych instytucji regulacyjnych 36 Stanowisk EKF przedstawiających opinie ekspertów z polskiego rynku finansowego w międzynarodowych konsultacjach oraz wydano 24 bezpłatne Publikacje EKF z opracowaniami i artykułami ponad 300 autorów. Patronat honorowy nad kongresem objął w tym roku Polski Fundusz Rozwoju.