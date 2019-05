URE: Liczba zmian sprzedawcy gazu wzrosła do 240,96 tys. na koniec I kw. 2019



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Liczba zmian sprzedawcy gazu wzrosła do 240 965 od początku prowadzenia monitoringu do końca I kw. 2019 r., podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).

"Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest fakt, by OSD posiadał możliwie największą ilość podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy operatorem a sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem I kw. 2019 r. 147 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 79 sprzedawców posiadało również umowy z OSD Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

