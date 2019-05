"The New York Times" podał, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa umieszczenie na czarnej liście chińskiej firmy Hikvision, dostawcy rozwiązań i urządzeń do monitoringu wizyjnego. Czarna lista może "objąć" nawet 5 chińskich firm z tej branży. Decyzja ma zapaść w ciągu najbliższych tygodni.

Kilka dni wcześniej amerykański Departament Handlu zdecydował o wpisaniu chińskiej firmy Huawei Technologies i 70-ciu związanych z nim firm na tzw. czarną listę podmiotów, które muszą uzyskiwać zgodę rządu w Waszyngtonie na to, by kupować amerykańskie komponenty i technologię.

W poniedziałek resort handlu USA przyznał jednak 90-dniową ulgę niektórym amerykańskim firmom i klientom korzystającym ze sprzętu Huawei.

W Europie w środę wskaźnik Stoxx 600 zniżkuje o 0,2 proc.

Aż o 34 proc. rośnie kurs akcji szwedzkiej firmy kosmetycznej Oriflame po informacji o otrzymaniu oferty o wartości 1,3 mld USD od rodziny Jochnick, która założyła Oriflame w latach 60 XX wieku.

Walory producenta chipów ASML Holding NV tanieją o 1 proc. w reakcji na problemy chińskich spółek technologicznych związane z "czarną listą" USA.

Marks & Spencer Group traci 4,1 proc. po publikacji danych finansowych.

Analitycy zwracają uwagę, że jeszcze do niedawna europejskie akcje notowały niezłe wzrosty, ale na rynkach ponownie pojawiły się obawy o amerykańsko-chiński handel, a prezydent USA Donald Trump zdecydował o ograniczeniach w dostępie do amerykańskiej technologii dla firm z Chin.

Eksperci Goldman Sachs oceniają, że sytuacja może się pogorszyć, kiedy USA wprowadzą cła na auta z Europy.

"Ryzyko wprowadzenia taryf celnych USA na europejskie samochody jest teraz głównym czynnikiem, który powstrzymuje nas przed podwyższeniem alokacji kapitału w Europie" - mówi Jonathan Cunliffe, główny analityk inwestycyjny w Charles Stanley & Co.

Na rynku walutowym euro słabnie o 0,1 proc. do 1,1153 USD, najniżej od niemal 4 tygodni. Pod presją są notowania funta - premier W.Brytanii Theresa May jest gotowa "zaoferować" parlamentowi głosowanie nad przeprowadzeniem drugiego referendum w sprawie Brexitu.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 2,42 proc., a 2-letnich - zniżkuje o 1 pb do 2,24 proc.

Ropa na NYMEX w N.Jorku tanieje o 1 proc. do 62,51 USD/b.

Ruda żelaza drożeje o 2,6 proc. do 98,62 USD za tonę.

Rozpoczęło się wystąpienie prezesa EBC we Frankfurcie.

O 20.00 pojawi się protokół z majowego posiedzenia Fed.

Indeksy w Europie - godz. 09.35

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3388,22 0,05 DAX Niemcy 12159,43 0,13 FTSE 100 W.Brytania 7369,79 0,56 CAC 40 Francja 5388,96 0,06 IBEX 35 Hiszpania 9258,30 0,21 FTSE MIB Włochy 20681,17 -0,08

(PAP Biznes)