Wielton miał 19,45 mln zł zysku netto, 29,34 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Wielton odnotował 19,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 19,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 20,89 mln zł w porównaniu z 20,21 mln zł rok wcześniej.



Zysk operacyjny wyniósł 29,34 mln zł wobec 25,55 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 639,89 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 479,94 mln zł rok wcześniej.

"I kwartał 2019 roku był dla naszej grupy okresem wytężonej pracy. W okresie tym staraliśmy się przede wszystkim wykorzystać szanse, jakie pojawiły się na rynkach w postaci zwiększonego popytu na pojazdy użytkowe. W sumie w I kwartale 2019 roku sprzedaliśmy 5 767 pojazdów, czyli o 31,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Był to zarówno efekt rozwoju organicznego Grupy, jak i pomyślnie zakończonej akwizycji. Pod koniec III kwartału 2018 roku podpisaliśmy bowiem umowę nabycia 75% udziałów w Lawrence David Limited, a z dniem 1 października 2018 roku przejęliśmy kontrolę nad tą spółką. Po odliczeniu efektów rozszerzenia składu Grupy Wielton w ostatnim kwartale 2018 roku, w I kwartale 2019 roku sprzedaliśmy 4 672 szt. przyczep, naczep i zabudów (wzrost o 6,5% w ujęciu rocznym)" - napisał prezes Mariusz Golec w liście załączonym do raportu kwartalnego.

"Dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na rekordowe przychody. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2019 roku osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży w wysokości 639,9 mln zł, czyli o 33,3% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W I kwartale 2019 roku istotnie wzrosły w porównaniu z I kwartałem 2018 roku koszty wytworzenia produktów, ponieważ wzrosły ceny komponentów do produkcji naszych pojazdów. Wyższe niż rok wcześniej były także wynagrodzenia w Wielton S.A. Czynniki te przyczyniły się do spadku uzyskanej marży – w I kwartale 2019 roku marża EBITDA dla grupy wyniosła 6,6% wobec 6,9% w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ponadto w I kwartale 2018 roku wynik netto był zwiększony o podatek odroczony od premii inwestycyjnej z tytułu realizacji inwestycji na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kwocie 2 890 tys. zł. Zakończyliśmy I kwartał 2019 roku z zyskiem netto, przypadającym dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 19,5 mln zł, czyli tylko nieznacznie niższym (o 1,8%) od uzyskanego w I kwartale 2018 roku" - wskazał także prezes.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 8,8 mln zł wobec 12,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)