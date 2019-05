List intencyjny w tej sprawie podpisały: Bank Polskiej Spółdzielczości SA, SGB – Bank S.A., a także firmy informatyczne obsługujące IT w bankowości spółdzielczej, do których należą: Asseco Poland SA, NOVUM Sp z o.o., Softnet Sp. z o.o., SABA SERVICE Sp. z o.o., I-BS.pl Sp z o.o. oraz Związek Banków Polskich i Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Według informacji przysłanej przez ZBP, celem porozumienia jest współpraca przy opracowaniu i wdrożeniu w sektorze bankowości spółdzielczej jednolitego standardu BS API oraz opracowaniu rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez banki spółdzielcze w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wskazano, że podpisanie porozumienia ma przyczynić się do wzmocnienia działań na rzecz bankowości spółdzielczej w obszarze API. Interfejs API (Application Programming Interface) stanowi wejście do programu komputerowego i pozwala na komunikowanie się pomiędzy programami komputerowymi.

Jak wyjaśnił PAP Maciej Kostro z ZBP, chodzi o standard, który zostanie zdefiniowany przez banki zrzeszające oraz współpracujące z nimi firmy IT. Ma on zapewnić szybszy rozwój produktów i usług finansowych oferowanych przez banki spółdzielcze. W oparciu o już wypracowane na rynku rozwiązania (np. standard PolishAPI, związany z wdrożeniem dyrektywy PSD2) nowy standard będzie mógł przyczynić się do większej innowacyjności, konkurencyjności i bezpieczeństwa w sektorze bankowości spółdzielczej. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś