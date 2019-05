ES-System spodziewa się min. kilkuproc. wzrostu sprzedaży eksportowej w II kw.



Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - ES-System spodziewa się kilkuprocentowego wzrostu r/r sprzedaży w kraju w II kw. br. i co najmniej kilkuprocentowego wzrostu sprzedaży eksportowej w tym okresie, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

"Na podstawie aktualnego portfela zamówień, spodziewamy się w II kw. co najmniej kilkuprocentowego wzrostu sprzedaży eksportowej i kilkuprocentowego wzrostu sprzedaży krajowej" - powiedział Gawrylak w rozmowie z ISBnews.

Spółka dostrzega obecnie dobrą koniunkturę na rynku krajowym. Poziom zamówień bieżących i ofert przekazanych klientom jest wyższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, stąd oczekiwanie zwiększenia liczby realizowanych projektów.

"Jeśli chodzi o sprzedaż zagraniczną, to widzimy kolejne efekty działania spółki brytyjskiej. W I kw. ES-System UK pozyskała m.in. projekt oświetlenia awaryjnego w London Empire House w Londynie oraz projekt w dzielnicy Eden Square w Nairobi, w Kenii gdzie spółka zrealizowała oświetlenie czteropoziomowego parkingu" - wskazał prezes.

Spółka rozwija ofertę produktową, w szczególności w zakresie oświetlenia przemysłowego i awaryjnego. Capex na ten rok zaplanowano na 8 mln zł.

"Mamy już certyfikaty, które umożliwiają sprzedaż nowych produktów oświetlenia awaryjnego na rynku krajowym. Ofertujemy już te produkty klientom i spodziewamy się, że w II kw. pierwsza sprzedaż tych produktów będzie widoczna, a w kolejnych kwartałach będzie miała wpływ na wzrost segmentu" - powiedział także Gawrylak.

W I kwartale 2019 r. spółka zanotowała sprzedaż krajową na poziomie 40,4 mln zł, co oznacza wzrost o 21,1% r/r. Sprzedaż zagraniczna w I kwartale br. ukształtowała się na poziomie 11,4 mln zł, co oznacza wzrost o 36,5% r/r.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)