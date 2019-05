Projekt przygotowany został przez stowarzyszenie "Warszawiak na Swoim".

Przed rozpoczęciem sesji poseł PiS i prezes stowarzyszenia Paweł Lisiecki wyraził nadzieję, że projekt zostanie uchwalony. "Przypomnę tylko, że w 2014 r. została uchwalona uchwała, która pozwalała na wykup lokali długoletnim najemcom nawet z 90-proc. bonifikatą" – podkreślił. "Uważamy, że uwłaszczenie warszawiaków jest tym elementem naszego programu, który należy realizować" – dodał.

Na czwartkową sesję licznie przybyli mieszkańcy miasta - wypełnili całe trybuny. "Sądzę, że pojawiło się więcej mieszkańców niż na którejkolwiek sesji w ten kadencji" – podkreślił radny PiS Wiktor Klimiuk. Jak dodał, jego zdaniem sesja ma "spełnić zobowiązanie, które miasto ma u warszawiaków". "Wiele osób złożyło wnioski o wykup mieszkania, duża część nawet zapłaciła, duża część sama wyremontowała te lokale (…); mimo to tym osobom zablokowano możliwość wykupu" – mówił.

Klimiuk przekonywał, że miasto nie radzi sobie z "zarządzaniem tak dużym i tak starym zasobem lokalowym". "Dlatego chcemy, żeby dzisiaj Warszawa dokończyła to, do czego zobowiązał ją wyrok NSA z 2014 r. Czyli do stworzenia nowej ustawy, która ureguluje wykup mieszkań. Ponieważ przez pięć lat klub Platforma Obywatelska nie zrobił nic w tym kierunku, Prawo i Sprawiedliwość ponownie ją wyręcza" – powiedział.

Zgodnie z projektem uchwały wykup mieszkań komunalnych będzie możliwy dla osób, które są najemcami lokalu przez co najmniej 10 lat lub od 5 lat i od 15 lat lokal zamieszkują. Będą mogły wykupić taki lokal z odpowiednią bonifikatą. W przypadku budynków przedwojennych będzie to 90 proc., dla budynków wybudowanych za czasów komunizmu - 80 proc., a dla wybudowanych po 1989 r. - 70 proc.(PAP)