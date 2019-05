TIM optymistycznie patrzy na wyniki całego roku po dobrych danych za I kw.



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - TIM optymistycznie patrzy na wyniki całego roku po dobrych danych z I kwartału, mimo trudnego otoczenia gospodarczego, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Folta.

"Dla rynku materiałów elektrotechnicznych, powiązanego z sektorem budownictwa, można kreślić różne perspektywy. Jeśli chodzi o negatywne, to nasza historia dowodzi, że z każdego spowolnienia wychodzimy wzmocnieni. Mamy dużo gotówki, dobrze zarządzamy pieniędzmi, spowolnienie możemy traktować jako szansę" - powiedział Folta w rozmowie z ISBnews.

Pierwszy kwartał w branży zwykle jest najsłabszy, choć wysoki udział e-commerce w sprzedaży spłaszczył tę sezonowość. W efekcie w ostatnich latach w pierwszej połowie roku realizowane jest ok. 46-47% rocznej sprzedaży TIM-u.

"Patrząc czysto statystycznie i per analogia, w kolejnych kwartałach powinno być tylko lepiej. Natomiast oczywiście należy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na fakty" - wskazał prezes.

Podkreślił, że TIM zwiększa liczbę klientów, a logistyczna spółka zależna 3LP pozyskuje nowe kontrakty.

"Trzeba się liczyć z tym, że ewentualna gorsza koniunktura raczej odbije się na naszej marży, ale jesteśmy przygotowani do wykorzystania potencjalnie tego okresu na przyspieszenie rozwoju skali działania i dalszego zarządzania miksem produktowym, aby maksymalizować marże. Robimy to od wielu kwartałów z dużym sukcesem" - dodał Folta.

Potwierdził, że spółka nadal planuje pracować nad zwiększeniem udziału produktów wysokomarżowych w przychodach ze sprzedaży.

"Dopóki będzie rosła liczba klientów, sprzedaż w przeliczeniu na dzień roboczy i liczba sprzedawanych indeksów, to patrzę w przyszłość z optymizmem" - podsumował prezes.

Podkreślił też, że TIM działa w segmencie e-commerce B2B, który jest w trendzie wzrostowym. Według raportu Aleo i Deloitte, światowy rynek e-commerce B2B rośnie czterokrotnie szybciej niż B2C i sięgnie wartości 6,7 bln USD w 2020 r. Wartość polskiego rynku w tym okresie ma sięgnąć 0,34 bln zł.

TIM osiąga obecnie ok. 70% przychodów w kanale e-commerce.

"30% ze sprzedaży offline całkowicie nas satysfakcjonuje. Nie da się sprzedać wszystkiego przez internet, gdyż obsługujemy przecież również przetargi i projekty infrastrukturalne. 70:30 to zdrowa proporcja. Nasze wyniki pokazują, że ten model działa" - powiedział także Folta.

W I kw. 2019 r. TIM odnotował 3,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2,41 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 7,14 mln zł wobec 3,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA była najwyższa w historii grupy dla I kw. i wyniosła 11,9 mln zł, tj. o ponad 110% więcej niż w I kw. 2018 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 207,55 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 193,96 mln zł rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 830 mln zł w 2018 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)