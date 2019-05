KGHM ma umowę emisyjną z instytucjami dot. programu obligacji do 4 mld zł



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zawarł umowę emisyjną z instytucjami finansowymi dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł, podała spółka.

Instytucje z którymi spółka zawarła umowę to: PKO Bank Polski, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Pekao i Santander Bank Polska jako organizatorzy i dealerzy.

Zarząd KGHM Polska Miedź rozważa pierwszą emisję w ramach programu obligacji, zgodnie z następującymi założeniami:

1) Emisja zostanie przeprowadzona w czerwcu 2019 roku w jednej albo kilku seriach.

2) Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wyniesie do 2 000 000 000 zł.

3) Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji.

4) Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

5) Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia emisji.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)