InventionMed liczy na przejście na rynek główny GPW z NewConnect jesienią br.



Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews/ ISBzdrowie) - InventionMed liczy na przejście na rynek główny GPW z NewConnect jesienią br., przy czym przeniesieniu notowań nie będzie towarzyszyła emisja akcji, poinformowali przedstawiciele spółki.

"W kwietniu złożyliśmy prospekt emisyjny, by przejść z rynku NewConnect na rynek główny. Nie przewidujemy nowej emisji, ani żadnych innych instrumentów finansowych. Chodzi o to, że spółki z rynku głównego są lepiej postrzegane" - powiedział prezes Tomasz Kierul podczas konferencji MedTech Spring Review.

Dopytywani przez ISBzdrowie, kiedy przejście na pakiet główny będzie możliwe, przedstawiciele spółki odpowiedzieli, że wszystko zależy od procedur wewnątrz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), ale liczą, że będzie to możliwe pod koniec września (na jesieni br.).

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczęło działalność w styczniu 2018 r.

Agnieszka Katrynicz

(ISBnews/ ISBzdrowie)