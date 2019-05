Obligacje Cyfrowego Polsatu o wartości 1 mld zł wejdą na Catalyst w piątek



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst 1 mln obligacji serii B Cyfrowego Polsatu na piątek, 31 maja, podała spółka.

Data ostatniego notowania obligacji serii B planowana jest na dzień 14 kwietnia 2026 r., podano także.

W kwietniu Cyfrowy Polsat przydzielił 1 mln obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Planowana data wykupu to 24 kwietnia 2026 r. Obligacje serii B zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez KDPW. Oprocentowanie wynosi WIBOR 6M plus marża 175 bps. Określono półroczne okresy odsetkowe.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)