Monnari miało 1,73 mln zł straty netto, 2,17 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Monnari Trade odnotowało 1,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,17 mln zł wobec 1,01 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,28 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 48,43 mln zł rok wcześniej.

"Do najważniejszych dokonań w grupie kapitałowej Monnari Trade, które miały miejsce w I kw. 2019 r. należą:

- Wzrost przychodów w I kw. 2019 r. o 20,3 % (bez grupy Centro 13,5%);

- Utrzymanie dyscypliny kosztowej w zakresie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych zarządu - wzrost o 17,9 %, co oznacza wzrost poniżej wygenerowanych przychodów (bez grupy Centro wzrost o 7,4 %, tj. proporcjonalnie do przyrostu powierzchni sieci dla marki Monnari, który wyniósł 7,2%)" - czytamy w raporcie.

Wśród najważniejszych niepowodzeń w tym okresie spółka wymieniła:

- Spadek marży brutto w I kw. 2019 r. do poziomu 51,7% (bez grupy Centro 51,9 %) vs. 54,5 % w 2018 r.;

- Wygenerowanie straty operacyjnego w I kw. 2019 r. w wysokości 2 168 tys. zł (bez grupy Centro - 847 tys. zł) vs. 1 013 tys. zł

- Poniesienie straty netto w wysokości 2 065 tys. zł (bez grupy Centro 744 tys. zł) vs. 920 tys. zł.

"Najważniejsze zdarzenia dotyczące emitenta, które miały miejsce w I kw. 2019 r.:

- Otwarcie w I kw. 2019 r. dla marki Monnari jednego nowego salonu, powiększenie jednej placówki oraz zamknięcie jednego salonu. Finalnie, zmiany te wpłynęły na zwiększenie powierzchni handlowej dla marki Monnari na koniec I kw. 2019 r. do 35,8 tys.m2 (z 33, 4 tys. m2 w I kw. 2018 r.), co stanowi wzrost o 7,2 %. Na dzień 31 marca 2019 r. grupa Monnari posiadała 167 salonów vs. 164 salony w porównywalnym okresie 2018 r. Dodatkowo, 22 salony dla marki Femestage Eva Minge miały powierzchnie 3,2 tys. m2 na koniec marca 2019 r." - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,17 mln zł wobec 2,92 mln zł straty rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)