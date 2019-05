Portfel zamówień Mirbudu to ok. 1 900 mln zł lata 2019-2023



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Mirbudu wynosi obecnie ok. 1 900 mln zł na lata 2019-2023, w tym ok. 650 mln zł na 2019 r., podała spółka.

"Opis istotnych dokonań w okresie sprawozdawczym:

Wypełnianie portfela zamówień grupy kapitałowej o wartości około 1 900 mln zł na lata 2019-2023 (około 650 mln zł pozostało na rok 2019), w tym realizacja znaczących kontraktów budowlanych w sektorze drogowym: Projekt i budowa odcinka autostrady A1, projekt i budowa obwodnicy Olesna" - czytamy w prezentacji wynikowej po I kw. 2019 r.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 143,13 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)