Platinum Resort wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Platinum Resort wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu o zapłatę 16,3 mln zł w postępowaniu upominawczym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie innym roszczeniom pieniężnych.

"Żądanie pozwu wzajemnego obejmuje roszczenie w wysokości 13 516 629,86 zł, na które składają się następujące kwoty:

(i) 5 455 851,09 zł tytułem kary umownej na rzecz inwestora za odstąpienie przez inwestora od umowy z winy Spółki oraz

(ii) 8.060.778,77 zł tytułem zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia pobranego przez spółkę z tytułu realizacji przedmiotu umowy" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z treścią pozwu, Platinum Resort stoi na stanowisku, że odstąpienie od umowy ma skutek wsteczny, w związku z czym strony mają sobie wzajemnie zwrócić to, co świadczyły bądź się rozliczyć według rzeczywistej, a nie umówionej wartości, podano także.

Na początku grudnia 2018 r. Erbud wniósł przeciwko Platinum Resort pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie innym roszczeniom pieniężnym. Wartość przedmiotu sporu wynosi 16 301 236,97 zł, natomiast wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 8 997 620,79 zł (z czego część stanowi wniosek Erbudu o ustanowienie hipoteki na nieruchomościach inwestora), podano wówczas.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

