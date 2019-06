DataWalk ma memorandum z Research Innovation Inc. w USA



Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk - podpisała Memorandum of Understanding z Research Innovation Inc. (RII), integratorem technologii będącym liderem konsorcjum ofertowego na rzecz Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ), podała spółka.

"W związku z rozstrzygnięciem przetargu DOJ wybrał konsorcjum do współpracy w okresie 5 lat w zakresie dostarczania systemów i rozwiązań analitycznych. Memorandum potwierdza gotowość RII do realizacji projektów z wykorzystaniem platformy DataWalk" - czytamy w komunikacie.

"Zakłada się, że projekty będą realizowane w formule prawnej BPA (Blanket Purchase Agreements), co oznacza, iż konsorcjum będzie odpowiadać na zgłaszane zapotrzebowanie DOJ i ofertować poszczególne zamówienia w ramach projektów, wraz z 5 innymi konsorcjami dopuszczonymi do projektów. Oprócz spółki zależnej emitenta oraz RII w konsorcjum uczestniczą: Accenture Federal, IMTAS, Axiologic Solutions LLC, ManTech, BreakForth Solutions, Raptics Inc., SAP National Security Services Inc., Digital Reasoning, Text IQ, Ernst & Young, The Ryan Group" - czytamy dalej.

Szacowana przez DOJ wartość wieloletniego budżetu z udziałem innych konsorcjów oscyluje na poziomie ok. 500 mln USD, dodano także.

"Wymogi BPA precyzują oczekiwania względem systemu informatycznego składającego się z platformy, narzędzi programistycznych i wsparcia dla komponentów DOJ w celu obsługi złożonych zadań analitycznych na danych o dużej skali. System powinien być skalowany do setek terabajtów i petabajtów danych i obejmować funkcje wyszukiwania, zarządzania wiedzą, analizy i analizy powiązań, musi również zapewniać kompatybilność z otwartymi interfejsami API, połączeniami z bazą danych JDBC / ODBC, przeszukiwaniem sieci i narzędziami e-discovery, jak również wspierać zasilanie różnymi formatami danych oraz modelowanie danych w kierunku określonych inwestygacji" - wskazano także.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w lutym 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)