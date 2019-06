BAH ma term sheet z Surprice ws. rozszerzenia współpracy na Niemcy



Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - BA Car Rental (BACR) - spółka zależna British Automotive Holding (BAH) - podpisała z Surprice Rentals term sheet ws. ustalenia warunków rozszerzenia dotychczasowej współpracy BACR i Surprice poprzez zawarcie umowy franczyzy na prowadzenie, na zasadach wyłączności, działalności w zakresie wynajmu samochodów pod marką "Surprice Car Rentals" na terenie Republiki Federalnej Niemiec, podał BAH.

"Intencją BACR i Surprice jest ulokowanie w pierwszej kolejności (przed sezonem wakacyjnym 2020) wypożyczalni samochodów przy co najmniej 4 lotniskach, przed sezonem 2021 przy co najmniej 8 lotniskach, w trzecim roku działania przy co najmniej 12 lotniskach, a w czwartym roku działania przy co najmniej 16 lotniskach. Po uzgodnieniu wszystkich warunków współpracy umowa franczyzy będzie zawarta na okres 5 lat z możliwością jej automatycznego przedłużania co kolejne 5 lat" - czytamy w komunikacie.

Spółce BACR została przyznana wyłączność na prowadzenie negocjacji co do zawarcia umowy franczyzy w terminie do dnia 31 maja 2020 r., dodano.

Zamiar rozszerzenia skali działalności w zakresie wynajmu samochodów jest kolejnym etapem trwającego procesu przeglądu opcji strategicznych w zakresie m.in. możliwości poszerzenia rozwoju działalności grupy kapitałowej poza segmentem działalności dealerskiej marki Jaguar Land Rover, przypomniano także.

W ub. tygodniu BAH podał, że BA Car Rental (BACR) podpisał z Surprice Rentals umowę franczyzy na rynku czeskim.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

