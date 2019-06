PGNiG Termika przygotowuje się do budowy bloku gazowego 500 MW w EC Siekierki



Kazimierz Dolny, 05.06.2019 (ISBnews) - PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - prowadzi prace przygotowawcze w związku z planowaną budową bloku gazowego 500 MW w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie, poinformował członek zarządu Tomasz Wilczak.

"Szykujemy się do budowy nowej jednostki 500 MW w Elektrociepłowni Siekierki" - powiedział Wilczak podczas panelu na I Kongresie Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym.

Wskazał, że w elektrociepłowni działają bloku węglowe, które za 10 lat będą miały 50 lat i powinny zostać zastąpione.

"Musimy mieć 2 000 MW w cieple na Siekierkach przez najbliższe 'dzieścia' lat na pewno, więc taka jednostka musi powstać. Zakładamy, że to będzie blok gazowy" - powiedział członek zarządu dziennikarzom.

"Będę bardzo szczęśliwy, jeśli blok na Siekierkach powstanie w II połowie lat '20 ze wskazaniem na 5 lub 6 na końcu tej daty" - dodał.

Wskazał, że trwają już prace studyjne nad przebiegiem gazociągu.

"Sądzę, że niedługo może dojść do umowy z Gaz-Systemem" - powiedział Wilczak.

PGNiG Termika uwzględnia w swoich planach także odtwarzanie mocy zainstalowanych w podwarszawskim Pruszkowie.

"Musimy tam odtworzyć ok. 100 MW mocy. Przewidujemy tam małe kogeneracje" - wskazał członek zarządu.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)