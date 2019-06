Enea Operator ma 11,3 mln zł dofinans. do inwestycji w sieć w kujawsko-pomorskim



Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Enea Operator - spółka zależna Enei - i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podpisali umowę dotyczącą dofinansowania projektu, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł (OZE), podała spółka. Wartość projektu to 34,3 mln zł, w tym 11,3 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania unijnego.

"Podpisany dokument dotyczy realizacji projektu 'Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enei Operator w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa kujawsko-pomorskiego'. Projekt dodatkowo wpłynie na poprawę warunków zasilania odbiorców na terenie województwa, wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej" - czytamy w komunikacie.

Enea Operator zrealizuje inwestycje w sieć na terenie 14 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

"Bardzo się cieszę, że tak ważny z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego oraz wsparcia rozwoju energetyki rozproszonej, w tym w szczególności energetyki prosumenckiej, projekt realizowany jest właśnie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Nasycenie infrastruktury automatyką zwiększy również nasze możliwości reagowania w sytuacjach kryzysowych wywołanych anomaliami pogodowymi. Tym samym po raz kolejny udowadniamy, że Enea Operator w sposób kompleksowy i proaktywny wspiera, a co istotne efektywnie realizuje założenia krajowych planów zwiększenia udziału OZE w energetyce" – powiedział wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej Marek Szymankiewicz, cytowany w komunikacie.

W ramach projektu Enea Operator przebuduje m.in. stacje elektroenergetyczne transformujące wysokie napięcie na średnie, a także stacje transformujące średnie napięcie na niskie. Projekt zakłada również proces automatyzacji sieci średniego napięcia, co znacząco usprawni możliwości zdalnego zarządzania siecią.

"Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 34,3 mln zł brutto, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 11,3 mln zł" - czytamy dalej.

