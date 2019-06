Orlen Serwis sfinalizował zakup litewskiej spółki UAB Emas



Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Orlen Serwis z grupy kapitałowej PKN Orlen sfinalizował transakcję zakupu akcji litewskiej spółki UAB Emas, stając się jej jedynym właścicielem, podała spółka.

Konsolidacja firm z Grupy Orlen umożliwi optymalizację kosztów i nakładów ponoszonych na działalność serwisową w całej grupie. Proces połączenia aktywów serwisowych oznacza także korzyści dla pracowników obu spółek oraz ich klientów, poinformowano.

"Przejęcie UAB Emas ma na celu utworzenie scentralizowanego ośrodka w ramach Grupy Orlen o wysokich, specjalistycznych kompetencjach technicznych. Jego funkcjonowanie przyczyni się do usprawnienia procesu zarządzania obszarem remontów w ramach grupy. Będzie też okazją do transferu specjalistycznej wiedzy i doświadczeń. Jednocześnie większa skala działalności Orlen Serwis ułatwi wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i innowacji. Umożliwi też lepsze dopasowanie usług do potrzeb klientów z Grupy Orlen" - powiedział prezes Orlen Serwis Albert Kołodziejski, cytowany w komunikacie.

Orlen Serwis będzie kontynuować dotychczasową działalność serwisową w zakresie branży automatycznej, elektrycznej oraz utrzymania powierzchni i obiektów na terenie rafinerii w Możejkach na Litwie. Działalność spółki zostanie dodatkowo rozszerzona o serwis w zakresie mechaniki statycznej i mechaniki maszyn wirujących, czytamy dalej.

Od lipca tego roku planowane są pierwsze przyjęcia pracowników litewskich, którzy rozpoczną świadczenie usług serwisowych w branżach mechanicznych. O realizowanym procesie zostali oni poinformowani podczas spotkania z zarządem Orlen Serwis, podano również.

Orlen Serwis to spółka z Grupy Orlen koncentrująca się na utrzymaniu ruchu instalacji przemysłowych, obsłudze urządzeń i instalacji, realizacji remontów oraz usług diagnostyczno-pomiarowych. Zatrudnia ok. 1 700 pracowników.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)