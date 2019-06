Na czwartkowym zamknięciu sesji WIG20 wzrósł 1,7 proc. do 2.260,94 pkt., WIG zwyżkował 1,3 proc. do 58.360,50 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,5 proc. do 3.964,52 pkt., a sWIG80 stracił 0,1 proc. do 11.536,39 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.086 mln zł, z czego 996 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.20 niemiecki indeks DAX tracił 0,3 proc., a S&P500 zwyżkował 0,3 proc.

WIG20 od początku notowań wszedł w silny trend wzrostowy, zwyżkując z poziomu ok. 2.225 pkt. na otwarciu do ok. 2.270 pkt. o 13.00. Następnie doszło do nieznacznej, ok. 10-punktowej korekty notowań, czemu mógł sprzyjać przeszło 100-punktowy spadek niemieckiego DAX-a.

Z indeksów sektorowych w czwartek na pierwszy plan wysunął się WIG-telekomunikacja, który zyskał 9,3 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Orange – o 15,6 proc., Play – o 10,7 proc. i Cyfrowy Polsat – o 6,3 proc.

"Moim zdaniem czwartkowe wzrosty są związane z faktem, że inwestorzy grają na poprawę wyników telekomów, ze względu na niedawne podwyższenie cenników w Orange. Ten ruch został wykonany też przez Play i być może zostanie wykonany też przez inne telekomy. Podwyższenie stawek dla abonamentów powinno przełożyć się na poprawę wyników. Nie widzę tu nic innego, co mogłoby być sygnałem do tak wyraźnych wzrostów” – powiedział PAP Biznes analityk Haitong Bank, Konrad Księżopolski.

Zdaniem analityków Trigon DM, cytowanych przez agencję Bloomberg, podwyżki cen usług przez telekomy, podwyższają wycenę: Playa i Orange o ok. 10 proc., a w przypadku Cyfrowego Polsatu o ok. 5 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły w czwartek, były: JSW – spadek o 3,9 proc., Lotos - o 2,7 proc. i CCC - o 2,2 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: Datawalk – wzrost o 31,1 proc., i T-Bull – o 26,1 proc.

Drugi dzień z rzędu, w tempie dwucyfrowym, przekraczającym 20 proc., zwyżkował kurs Datawalk. W ciągu dwóch sesji kapitalizacja spółki wzrosła o niemal 64 proc.

Datawalk podała we wtorek, że podpisała z liderem konsorcjum, pracującego na rzecz amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości umowę na współpracę w zakresie dostarczania systemów i rozwiązań analitycznych w okresie pięciu lat.

T-Bull poinformował w trakcie czwartkowej sesji, że gra Top Speed 2 zostanie wydana 11 czerwca 2019 r. - będzie to dzień premiery w sklepie Google Play (system Android).

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się ZM Kania - spadek kursu o 17,2 proc. Akcje ZM Kania ustanowiły nowe historyczne minimum. Od tegorocznego szczytu z początku marca straciły ok. 80 proc.

Spółka informowała w środę, że zgromadzenie obligatariuszy nie było zdolne do podejmowania jakichkolwiek uchwał w związku z obligacjami serii F z powodu braku odpowiedniej większości.

W czwartek Alior Bank poinformował, że wypowiedział umowę faktoringu odwrotnego zawartą z jednym z klientów banku z branży spożywczej. Jednocześnie bank rozpoczął działania mające na celu wypowiedzenie pełnego pakietu umów zawartych z klientem. Bank poinformował, że kwota ekspozycji związanej z finansowaniem klienta przez Grupę Alior wyniosła na dzień 5 czerwca 2019 r. 233,1 mln zł.

W środę Zakłady Mięsne Henryk Kania podały, że Alior Bank wypowiedział spółce umowę faktoringu odwrotnego i w ciągu 7 dni roboczych oczekuje spłaty z tego tytułu 88,4 mln zł. (PAP Biznes)