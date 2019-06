Judicael Tinss został powołany na stanowisko COO Serinus Energy



Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Judicael Tinss został powołany na stanowisko dyrektora operacyjnego (COO) w Serinus Energy, podała spółka.

"Z przyjemnością witamy p. Tinssa w spółce, oczekując na jego cenny wkład w zarządzanie jej działalnością operacyjną i wdrażanie strategicznego planu wzrostu, mającego na celu zwiększenie wartości dla akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

Judicael Tinss posiada 18 lat doświadczenia w zarządzaniu złożami i rozwoju działalności w międzynarodowym sektorze poszukiwań i wydobycia zasobów, które zdobywał w Stanach Zjednoczonych, Afryce Zachodniej, na Bliskim Wschodzie i w Europie. Tinss jest absolwentem Wydziału Inżynierii Naftowej na Texas A&M University, Wydziału Nauk o Ziemi Institut Français du Pétrole et des Moteurs w Rueil-Malmaison (Francja), oraz absolwentem Wydziału Inżynierii Naftowej w Colorado School of Mines w Golden (USA), podano również.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)