Prezes Mercator Medical kupił akcje spółki za ok. 300 tys. zł w maju i kwietniu



Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Prezes Mercator Medical, Wiesław Żyznowski, kupił podczas sesji giełdowych 42 612 akcji spółki po średniej cenie 5,83 zł za akcję (zakres 5,66-6,01 zł) w maju. W kwietniu było to 5 000 akcji po średniej cenie 8,51 zł (zakres 7,91-9,4 zł). Łącznie oznacza to zakup ponad 47,6 tys. akcji za 291 tys. zł, podała spółka.

Po publikacji wstępnych, szacunkowych danych finansowych za pierwszy kwartał 2019 roku giełdowy kurs akcji spółki Mercator Medical, dostawcy rękawic jednorazowych na rynkach blisko 70 krajów świata, mocno się obniżył. W rezultacie rynkowa wycena to obecnie około 65 mln zł, podczas gdy w 2018 roku Grupa Mercator Medical zanotowała 420,4 mln zł przychodów (+40% r/r) i 30,6 mln zł wyniku EBITDA (+112% r/r), a w IV kw. została uruchomiona ostatnia linia wytwórcza nowej fabryki rękawic z lateksu syntetycznego (inwestycja warta 117 mln zł). Niemniej, w I kwartale br. nastąpiła kumulacja negatywnych zjawisk, przez co wynik netto pogorszył się o 7,9 mln zł (do -3 mln zł), a wartość EBITDA spadła o 77%, do 1,8 mln zł przy utrzymaniu wysokiego wzrostu skali biznesu (121 mln zł, +36% r/r), podano.

"Podjęte działania dostosowawcze wobec zmian rynkowych przynoszą efekty, a naszym celem jest widoczna poprawa rezultatów już od drugiego kwartału. Spadek kursu akcji od marca o około 60% odczytuję jako pogłębienie niedowartościowania spółki na GPW. Wykorzystuję tę sytuację" - skomentował Wiesław Żyznowski, cytowany w komunikacie.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)