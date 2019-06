BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie zysku za I kw. 2019 r. do Tier I



Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 jednostkowego zysku netto za I kw. 2019 r. w kwocie 134 236 681,54 zł oraz na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I na poziomie skonsolidowanym zysku netto skonsolidowanego za I kw. 2019 r. w kwocie 161 601 412,49 zł, podał bank.

"Zaliczenie zysku netto pierwszego kwartału 2019 r. do kapitału podstawowego Tier 1 Banku w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym pozwoli na poprawę jednostkowych i skonsolidowanych współczynników kapitału podstawowego Tier I (CET I), współczynników kapitału Tier I oraz jednostkowego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,2 pkt proc., jak również łącznego skonsolidowanego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,19 pkt proc., przyjmując do kalkulacji dane na 31 marca 2019 r. " - czytamy w komunikacie.

W połowie maja zarząd Banku BGŻ BNP Paribas wystąpił do KNF z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zaliczenie do pozycji kapitału podstawowego Tier 1 banku jednostkowego i skonsolidowanego zysku netto za I kw. 2019 r.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)