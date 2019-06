Grupa Redan musi wydać wywłaszczoną działkę w Łodzi do 23 sierpnia



Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Loger - spółka pośrednio zależna od Redanu - musi wydać nieruchomość w Łodzi w związku z decyzją o wywłaszczeniu jednej z działek wchodzących w skład centrum magazynowo-logistycznego GK Redan na potrzeby linii kolejowej z wniosku PKP PLK do 23 sierpnia (w przypadku braku zaskarżenia decyzji), wynika z komunikatu spółki.

Według komunikatu, wojewoda Łódzki, na wniosek PKP PLK, wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na "Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec". Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zastępuje decyzję o wywłaszczeniu jednej z działek wchodzących w skład centrum magazynowo - logistycznego GK Redan w Łodzi, obsługującego segment modowy (marka Top Secret), o powierzchni 0,3555 ha, zabudowanej jednym magazynem o powierzchni ok. 1541 m2.

"Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności, na mocy którego w szczególności przyznano PKP PLK prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie" - czytamy w komunikacie.

Decyzja zobowiązuje dotychczasowego użytkownika wieczystego - Loger - do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, zaznaczono w informacji.

"Termin wydania nieruchomości oraz opróżnienia lokali i innych pomieszczeń określono na 60 dni od dnia kiedy decyzja o ustaleniu linii kolejowej stanie się ostateczna, czyli w przypadku braku zaskarżenia decyzji - w terminie najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2019 r." - czytamy dalej

Zarząd Redan podtrzymał ocenę, że wywłaszczenie nie zagraża stabilności działalności GK Redan.

"Operacje realizowane na przedmiotowej nieruchomości emitent jest w stanie przenieść do innych wynajętych magazynów. Wzrost kosztów operacji związanych z takim działaniem powinien być zrekompensowany przez odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia" - napisano w komunikacie.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews)