Indykpol zaprosił do sprzedaży do 365 tys. akcji po 60 zł sztuka

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Indykpol zaprosił do sprzedaży nie więcej niż 365 000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących nie więcej niż 5,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 11,68% kapitału zakładowego, po 60 zł sztuka, podała spółka.

"Harmonogram zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji

Publikacja dokumentu zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji

10.06.2019 r.

Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji

17.06.2019 r.

Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji

1.07.2019 r.

Planowana data podjęcia przez spółkę decyzji, co do akceptacji ofert

3.07.2019 r.

Planowana data transakcji

4.07.2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji

4.07. 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r.

(ISBnews)