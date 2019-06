H88 Hosting z grupy R22 obejmie 100% udziałów Avalon za 1,85 mln euro



Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - H88 Hosting, spółka z grupy technologicznej R22, zawarła umowę z osobami fizycznymi, obywatelami chorwackimi umowę sprzedaży 100% udziałów Avalon d.o.o. z siedzibą w Chorwacji za cenę 1,85 mln euro, podał R22.

"Avalon d.o.o., której udziały zostały nabyte na mocy umowy jest spółką świadczącą szeroko rozumiane usługi hostingowe, rejestracji i utrzymywania domen, dostawy certyfikatów SSL oraz świadczy inne usługi dodatkowe. Przejęta spółka osiąga ponad 800 tys. euro przychodów, co daje około 17-proc. udział w rynku chorwackim. Avalon obsługuje ponad 9 tys. klientów na rynku chorwackim i ponad 10 tys. domen" - czytamy w komunikacie.

Przejęcie spółki na rynku chorwackim jest spójnie z przyjętą strategią działalności grupy H88 S.A. - zależnej bezpośrednio od R22, stanowi kolejny krok w procesie rozwoju grupy i kontynuację ekspansji zagranicznej w obszarze hostingu i domen oraz budowanie pozycji lidera rynku Europy Środkowo-Wschodniej, podano także.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)