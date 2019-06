Unimot planuje sprzedaż ok. 200 ton olejów silnikowych w Chinach w 2019 roku



Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Unimot wyekspediował pierwszą dostawę olejów silnikowych Avia do Chin, poinformował ISBnews prezes spółki Adam Sikorski. Do końca 2019 roku sprzedaż olejów do Chin ma przekroczyć 200 ton.

"Pierwsza dostawa 40 ton olejów silnikowych Avia jest właśnie w drodze do Chin, a szykujemy już kolejne" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

"W 2019 roku chcemy sprzedaż do Chin w sumie około 200 ton tych produktów. To, oczywiście, dopiero pierwszy przyczółek, ale rynek olejów silnikowych w Chinach to ok. 8 mln ton rocznie, w porównaniu do 200 tys. ton w Polsce. Zajęcie jakiejkolwiek pozycji na tym rynku daje olbrzymie możliwości przyszłego rozwoju" - zaznaczył.

Jak podkreślił, park samochodowy w Chinach jest znacznie młodszy niż w Polsce, co oznacza, że sprzedają się tam głównie produkty wysokomarżowe, syntetyczne i półsyntetyczne.

"Wejście do Chin także ze stacjami paliw Avia to wciąż kwestia przyszłości, ale mamy to z tyłu głowy i mamy nadzieję, że pojawienie się na rynku olejów tej marki pomoże nam przekonać partnerów z tego kraju także do współpracy w obszarze stacji paliw" - podsumował.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)