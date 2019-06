Alior Bank i Neckermann nawiązały strategiczną współpracę



Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Alior Bank oraz Neckermann Polska zawarły porozumienie o strategicznym partnerstwie. Współpraca obejmie m.in. wzajemne oferowanie i promocję produktów, benefity dla klientów banku czy wsparcie przy realizacji projektów biznesowych, podał bank. Uruchomienie pierwszych inicjatyw planowane jest na przestrzeni najbliższych miesięcy.

"W ramach współpracy Alior Bank oraz biuro podróży Neckermann Polska zadeklarowały wzajemne wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy realizacji projektów biznesowych. Ponadto, zapowiedziały stworzenie nowoczesnej oferty marketingowo-sprzedażowej z uwzględnieniem produktów łączonych oraz wymianę wiedzy i technologii pomiędzy organizacjami" - czytamy w komunikacie.

Wspólny program będzie opierać się na trzech filarach. Pierwszym z nich będzie kredyt ratalny Alior Banku udzielany na zakup usług turystycznych w oddziałach Neckermann. Kolejne dwa to produkty bankowe dla klientów indywidualnych oraz dla klientów biznesowych Alior Banku z uwzględnieniem benefitów biura turystycznego. W ramach współpracy planowane są także wspólne działania z zakresu marketingu i PR oraz szereg inicjatyw skierowanych do pracowników obu organizacji, podano także.

"Ciągle poszukujemy obszarów, w których możemy stworzyć wartość dodaną dla naszych klientów. W tym celu, jeszcze przed wakacjami, łączymy siły z firmą Neckermann, jednym z liderów branży turystycznej. Współpraca ma na celu nie tylko wzajemne oferowanie produktów

i usług, ale także wymianę informacji pomiędzy organizacjami. Liczymy na to, że dzięki współdzieleniu technologii i wiedzy powstaną niecodzienne rozwiązania wspierające zarówno klientów banku, jak i osoby podróżujące z Neckermannem" - powiedział wiceprezes Alior Banku Marcin Jaszczuk, cytowany w komunikacie.

"Dynamiczny rozwój firmy Neckermann i jej silna pozycja na rynku to konsekwencja strategii, której głównymi elementami są innowacyjność i oferowanie usług najwyższej jakości. Podobne podejście do klientów w myśl 'Wyższa kultura. Bank nowości' znajdujemy w Alior Banku.

Nasza współpraca będzie koncentrowała się na dzieleniu się wiedzą i najlepszymi praktykami m.in. w zakresie sprzedaży oraz konstrukcji produktów łączonych" - podkreślił prezes Neckermann Polska Maciej Nykiel, cytowany w komunikacie.

Bank zapowiedział, że uruchomienie pierwszych inicjatyw planowane jest na przestrzeni najbliższych miesięcy.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Neckermann jest obecny na polskim rynku od ponad 23 lat i znajduje się w gronie największych organizatorów zagranicznej turystyki wyjazdowej. Firma posiada 1 800 biur w całej Polsce.

(ISBnews)