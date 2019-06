Komunikat został zamieszczony na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Z informacji uzyskanych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wynika, że do awarii rurociągu tłocznego między przepompownią we Władysławowie a oczyszczalnią ścieków w Swarzewie doszło w nocy do awarii, a nieczystości rowem awaryjnym zaczęły płynąć bezpośrednio do Zatoki Puckiej.

Z informacji tych wynika, że kontrolę w Spółce Wodno-Ściekowej +Swarzewo+ rozpoczął Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zostały pobrane próbki wody z Zatoki. Będą one badane przez Centralne Laboratorium Badawcze oddział Gdańsk.

PAP nie udało skontaktować się z Spółką Wodno-Ściekową +Swarzewo+.

