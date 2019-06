W tym tygodniu media społecznościowe obiegło zdjęcie kartki wywieszonej w jednym ze szpitali, informującej, że z powodu braku personelu nocna pomoc lekarska (NPL) jest nieczynna. Dyrektor wyjaśnił DGP, że lekarz nie przyjechał, ponieważ zatrzymały go nagłe sprawy rodzinne. Niestety, nie miał go kto zastąpić.

– Problemy kadrowe są wszędzie i mają niespotykaną dotychczas skalę. Placówki powiatowe robią bokami. Jak daję ogłoszenie bez kwoty wynagrodzenia, to nikt nawet nie dzwoni, by zapytać, ile płacimy – mówi Wojciech Glinka, dyrektor szpitala w Kętrzynie. I dodaje, że w okolicy dotyczy to również Bartoszyc, Mrągowa, Piszu. – Wystarczy, by jeden anestezjolog miał wypadek i cała placówka jest unieruchomiona – przekonuje.

Sytuacji nie poprawi zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, bo brakuje medyków określonych specjalności. Najczęściej tych, na których pozostają nieobsadzone miejsca rezydenckie: internistów, chirurgów czy właśnie anestezjologów. W tej chwili zawieszone są np. oddziały internistyczny w Strzelinie, chirurgii dziecięcej we Włocławku, ale też ginekologiczno-położnicze w Prudniku i Kluczborku.

– Sami nie znajdziemy rozwiązania, musi zareagować państwo – uważa Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

