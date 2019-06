The Dust ujawni we IX projekt gry na motywach Cyklu Inkwizytorskiego J. Piekary



Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - The Dust zaprezentuje projekt gry na motywach cyklu Jacka Piekary "Ja, Inkwizytor" na konferencji zaplanowanej na 12 września 2019 r. w Warszawie, poinformował ISBnews prezes Jakub Wolff.

"Z uwagi na ogromne zainteresowanie wydarzeniem, zdecydowaliśmy się podzielić konferencję na trzy panele skierowane do mediów, inwestorów oraz fanów. Na konferencji zaprezentujemy zespół, który już od kilku miesięcy pracuje nad projektem, założenia do gry i koncepcje świata. Przedstawimy także harmonogram oraz plan finansowania produkcji" - powiedział Wolff w rozmowie z ISBnews.

W całości wydarzenia weźmie udział oprócz zespołu również autor cyklu Jacek Piekara. The Dust zapowiada, że więcej informacji na temat planowanej konferencji, miejsca i całego programu poda w kolejnych komunikatach.

"Sukces naszej kluczowej produkcji zależy przede wszystkim od pracy naszego zespołu, dlatego chcemy umożliwić im partycypowanie w tym sukcesie" - wskazał także prezes.

28 czerwca walne zgromadzenie akcjonariuszy The Dust zdecyduje m.in. o uchwaleniu programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółki.

The Dust wspólnie z Jakiem Piekarą przygotowuje grę na podstawie "Cyklu Inkwizytorskiego". Studio zakupiło prawa do wyprodukowania i wydania gry na PC, konsole oraz platformy mobilne.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach: gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

