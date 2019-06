Zgodnie z zapowiedziami 29 czerwca ruszy też bezpośredni, weekendowy pociąg z Muszyny do słowackiego Popradu. Pociąg ten będzie kursował do końca wakacji.

W informacji małopolskiego urzędu marszałkowskiego czytamy, że w związku z budową nowego mostu Heleńskiego w Nowym Sączu, mieszkańcy doliny Popradu w ostatnim czasie chętniej wybierali połączenia kolejowe jadąc do pracy i szkół w Nowym Sączu. Podczas trwającej budowy mostu mieszkańcy skarżyli się na korki przy wjeździe do Nowego Sącza i przy wyjeździe z miasta.

Samorząd Małopolski, obserwując zwiększone zainteresowanie transportem kolejowym, postanowił dalej rozwijać ofertę z Nowego Sącza do Piwnicznej i Muszyny. Pierwotne plany zakładały uruchomienie wszystkich dodatkowych połączeń od maja 2019 r. Na przeszkodzie stanęły jednak roboty torowe.

Od kwietnia 2019 r. oferta kolejowa powiększyła się o trzy składy pociągów relacji Nowy Sącz-Rytro, wydłużonych do Piwnicznej, dwie pary pociągów relacji Tarnów-Piwniczna, wydłużonych do Muszyny, jeden pociąg z Nowego Sącza przez Tarnów do Muszyny, oraz skład relacji Tarnów-Nowy Sącz-Piwniczna. W sumie uruchomiono osiem nowych pociągów relacji Nowy Sącz-Piwniczna-Nowy Sącz oraz jeden nowy pociąg z Nowego Sącza do Muszyny.

„Utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane budową nowego mostu Heleńskiego zmieniły preferencje komunikacyjne mieszkańców Sądecczyzny, którzy poznali alternatywę wobec indywidualnych podróży samochodem” – ocenił cytowany w informacji prasowej wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka.

Marszałek Witold Kozłowski zachwalając walory Małopolski podkreślił, że nowe połączenia kolejowe są dobrą wiadomością dla mieszkańców i turystów.(PAP)

Autor: Beata Kołodziej