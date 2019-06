"Obiecaliśmy zakończenie prac likwidacji bramek do końca czerwca, dzięki sprawnej pracy odcinek będzie przejezdny wcześniej, przed wakacjami" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas uroczystości otwarcia przejezdności tego odcinka.

P.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski dodał, że "procedura udostępniania kierowcom tego odcinka potrwa do późnych godzin nocnych tak, aby rano kierowcy mogli swobodnie poruszać się dwoma pasami na wprost już w obu kierunkach na tym odcinku autostrady A2". "Najpierw uruchomimy ruch w kierunku Warszawy, a następnie Łodzi" - powiedział.

Prace związane z likwidacją bramek do poboru opłat na autostradzie A2 trwały od połowy marca tego roku. Ich rozpoczęcie zapowiedział w grudniu ubiegłego roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Minister wyjaśniał wtedy, że nieczynny Punkt Poboru Opłat powoduje zakłócenia w płynności ruchu.

Na PPO Pruszków rozebrano jedenaście wysp segregacyjnych i została wyremontowana nawierzchnia betonowa. Prace związane z rozbiórką były prowadzone w centralnej części PPO i nie powodowały utrudnień w ruchu, który odbywał się dwoma skrajnymi pasami po obu stronach placu.

W przyszłości A2 między Warszawą a Łodzią będzie rozbudowana o trzeci pas. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji. W marcu 2019 r. zostały podpisane umowy na opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla poszerzenia o dodatkowe pasy ruchu autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ - węzeł Konotopa.

Rozbudowa autostrady A2 od Łodzi do Warszawy będzie polegać na dobudowie trzeciego pasa ruchu od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków, a na odcinku węzeł Pruszków - węzeł Konotopa czwartego pasa ruchu. Dobudowa będzie realizowana po wewnętrznych stronach obu jezdni autostrady A2, z wykorzystaniem szerokiego pasa rozdziału przewidzianego podczas budowy autostrady pod przyszłe poszerzenie. Inwestycja pozwoli na dostosowanie parametrów technicznych autostrady A2 do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu, zwiększenie przepustowości i usprawnienie połączenia drogowego pomiędzy Warszawą a Łodzią.

Prace przygotowawcze będą prowadzone do 2021 roku. Budowa dodatkowych pasów została przewidziana na okres nawet do 3 lat, z uwagi na to, że prace są planowane bez wyłączania odcinka z ruchu. Łączny koszt rozbudowy może wynieść ok. 600 mln zł.

